Суд в Перми вынес приговоры членам банды автоворов. Их обвиняли в серии похищений автомобилей, а также незаконном изменении номерных знаков агрегатов.
Как сообщает пресс-служба МВД, троих членов группировки правоохранители задержали с поличным во время похищения очередного авто. У задержанных изъяли радиостанции, средства, блокирующие сигнал сотовой связи, а также приборы для вскрытия автомобилей.
Один из задержанных стал сотрудничать со следствием, благодаря чему было установлено, где находятся еще несколько похищенных транспортных средств.
Полицейские установили, что банда занималась похищениями авто в течение двух лет. Злоумышленники скупали "битые" автомобили, после чего находили в городе аналогичные автомобили схожей модели, цвета и технических характеристик. Похитители угоняли автомобили горожан, после чего перебивали номера агрегатов с аварийных автомобилей на угнанные и продавали транспортные средства.
Двоим участникам банды суд вынес наказание в виде реальных сроков лишения свободы, остальные получили условные сроки.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.