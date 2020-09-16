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В Перми вынесли приговор банде автоворов

Суд в Перми вынес приговоры членам банды автоворов. Их обвиняли в серии похищений автомобилей, а также незаконном изменении номерных знаков агрегатов.

В Перми вынесли приговор банде автоворов

Как сообщает пресс-служба МВД, троих членов группировки правоохранители задержали с поличным во время похищения очередного авто. У задержанных изъяли радиостанции, средства, блокирующие сигнал сотовой связи, а также приборы для вскрытия автомобилей.

Один из задержанных стал сотрудничать со следствием, благодаря чему было установлено, где находятся еще несколько похищенных транспортных средств.

Полицейские установили, что банда занималась похищениями авто в течение двух лет. Злоумышленники скупали "битые" автомобили, после чего находили в городе аналогичные автомобили схожей модели, цвета и технических характеристик. Похитители угоняли автомобили горожан, после чего перебивали номера агрегатов с аварийных автомобилей на угнанные и продавали транспортные средства.

Двоим участникам банды суд вынес наказание в виде реальных сроков лишения свободы, остальные получили условные сроки.

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