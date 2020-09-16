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В столичном ночном клубе задержали наркодилера

Столичные полицейские 13 сентября проводили профилактические мероприятия по противодействию распространению наркотиков.

В столичном ночном клубе задержали наркодилера

В одном из ночных клубов на юго-востоке Москвы полицейские проводили проверку на предмет возможного распространения запрещенных веществ. В клубе на тот момент находилось более 2500 человек. По результатам профилактического мероприятия были выявлены граждане с признаками наркотического опьянения, они были направлены на медицинское освидетельствование.

Как сообщает пресс-служба МВД, в заведении был задержан 21-летний житель столицы, которого правоохранители заподозрили в незаконном сбыте наркотиков. При нём были обнаружены 14 свёртков с мефедроном, общей массой 14,4 грамм. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в ходе осмотра помещения клуба были обнаружены и изъяты свёртки с разного рода веществами в виде порошков и таблеток, они направлены на экспертизу. По данным фактам проводится проверка.

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