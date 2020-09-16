Менеджер банка, зависимый от игр, похитил 12 миллионов рублей

В Оренбурге сотрудник банка обвиняется в хищении 12 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, менеджер банка, который был уполномочен заключать любые виды кредитов, оформил более 20 фиктивных договоров.

Мужчина зависим от игр в интернете и изначально планировал вносить платежи по фиктивным кредитам при помощи выигранных средств. Однако мужчина брал всё новые и новые кредиты и вскоре не смог их оплачивать.

Таким образом, ущерб от действий злоумышленника составил около 12 миллионов рублей. В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.