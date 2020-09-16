В Петербурге полицейский спас жизнь девушке

15 сентября наряд ППС патрулировал маршрут. Около 11:00 часов автомобиль полицейских остановил прохожий и попросил о помощи: он увидел, как на набережной канала Грибоедова девушка перелезла через ограждение.

Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители отреагировали оперативно: лейтенант Дмитрий Зайцев обхватил девушку и успел предотвратить её попытку сброситься в воду. Полицейские побеседовали с 22-летней девушкой в отделе, после чего передали её медикам. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

В МВД отмечают, что это не первый подобный поступок лейтенанта Зайцева: в феврале этого года он спас мужчину, который бросился с моста в ледяную воду. Полицейский снял верхнюю одежду, спустился на лёд и вытащил пострадавшего на поверхность льда. Тогда руководство петербуржской полиции наградило офицера благодарностью и денежной премией.