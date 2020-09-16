Желая построить дачу, мужчина отдал мошеннику 400 тысяч рублей

Житель подмосковных Люберец хотел построить дачу, но попался на уловку мошенника.

Потерпевший нашёл в интернете сайт по проектированию и строительству деревянных домов. Мужчина по телефону связался с представителем лжекомпании и договорился о встрече. Злоумышленник, в свою очередь, по электронной почте направил мужчине договор подряда, согласно которому для начала работ потерпевший должен был перечислить на указанный в документе счет 30% от общей стоимости услуг.

Мужчина перечислил на счёт 400 тысяч рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, и при поддержке Росгвардии он был задержан. Им оказался 35-летний житель Кировской области. В ходе обыска у него изъяли:

19 мобильных телефонов

банковские карты

сим-карты

оттиски печатей

список логинов и паролей, а также прочие предметы, которые могут способствовать раскрытию преступления.

Пресс-служба Управления МВД по Московской области сообщает, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.