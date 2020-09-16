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В Люберцах женщина бросила новорождённую дочь на лавке у подъезда

Подмосковные полицейские установили личность женщины, бросившей новорождённую дочь на лавке у подъезда в Люберцах.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что около пяти часов утра в дежурную часть города Люберцы поступило сообщение об обнаружении на лавке у подъезда одного из жилых домов новорождённой девочки.

Полицейские передали девочку в медицинское учреждение и бросили все силы на поиски её матери. Как сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД, правоохранителям удалось оперативно установить личность матери ребёнка и доставить ее в отдел полиции. Ей оказалась 32-летняя местная жительница. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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