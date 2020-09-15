В Ярославской области разыскивают убийцу двоих детей

В Рыбинске Ярославской области правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве двух девочек восьми и тринадцати лет.

Как сообщает lenta. ru, в жестоком убийстве подозревается сожитель матери детей. По предварительным данным, женщина познакомилась с мужчиной в интернете и около месяца назад переехала к нему вместе с дочерьми из другого города.

В один из дней, вернувшись с работы, мать обнаружила тела своих дочерей с множественными ножевыми ранениями.

Следователи предполагают, что детей мог убить сожитель женщины, который подозревая ее в измене, из чувства мести нанес ножевые ранения девочкам.

В настоящее время полицейские продолжают розыск подозреваемого. По городу распространены ориентировки, в которой отмечается, что мужчине 40 лет, он одет в красный спецкостюм и, возможно, передвигается на велосипеде.