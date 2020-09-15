В Забайкалье осудят банду похитителей рогатого скота

В Забайкалье полицейские завершили расследование уголовного дела о кражах рогатого скота с вольного выпаса.
Как сообщает пресс-служба МВД, группа злоумышленников в течение нескольких месяцев похищала с вольного выпаса в нескольких районах края крупнорогатый скот. Незаконно полученное мясо похитители сбывали в торговых точках Краснознаменска.
Оперативники установили, что к преступлениям причастна группа граждан из шести человек. Доказана их причастность к совершению 50 краж, ущерб от которых составил более двух миллионов рублей.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты пять автомобилей, использованных для преступлений, ножи, ружьё, бинокль и 25 коз, которых передали владельцам.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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