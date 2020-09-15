В Красноярском крае работник церкви крал пожертвования прихожан

В Красноярском крае в полицию обратился служитель одного из храмов, который сообщил о пропаже пожертвований прихожан.

Правоохранители установили, что к хищениям причастен работник церкви 1999 года рождения. Как сообщает пресс-служба МВД, накануне вечером работник храма, воспользовавшись отсутствием других служителей, похитил пожертвования прихожан в виде украшений из драгоценных металлов, общей стоимостью около 200 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого, полицейские обнаружили украшения, старинные монеты и иконы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам кражи в крупном размере. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.