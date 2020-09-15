В Ленинградской области лжегазовщики обманывали пенсионеров

В пригороде Петербурга полицейские задержали мошенников, которые под видом сотрудников газовой службы, обманывали пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба МВД, четыре уроженца разных регионов посещали дома пенсионеров, представлялись сотрудниками газовых служб и предлагали купить газовые плиты. Мошенники вводили пожилых людей в заблуждение, говоря, что предлагаемые ими плиты достанутся пенсионерам с существенной скидкой. На самом деле рыночная цена этих плит составляла от восьми до десяти тысяч рублей, а пенсионеры покупали их у мошенников по цене от 27 до 32 тысяч рублей.

Правоохранители расследуют минимум четыре подобных эпизода, по которым возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых взят под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.