В Красноярске продавец крал ноутбуки, вынося их по запчастям

В Красноярске задержан продавец одного из местных магазинов электроники, которого обвиняют в краже ноутбуков.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратился представитель одного из местных торговых центров. Он сообщил, что из магазина электроники пропали ноутбуки.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд следственных мероприятий, установили, что к хищениям причастен работник магазина.

Полицейские выяснили, что в течение нескольких месяцев мужчина разбирал новые ноутбуки и частями выносил их из магазина. Похищенную таким образом электронику, он реализовывал по заниженной цене.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Сумма причинённого им ущерба составила более миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.