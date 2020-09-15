В Мурманской области мужчину осудят за крупное мошенничество

В Мурманской области перед судом предстанет мужчина 1971 года рождения, которого обвиняют в пяти эпизодах мошенничества.
Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемый, являясь директором и единственным учредителем фирмы, в течение двух лет под надуманным предлогом решения финансовых проблем своей организации, злоупотребляя доверием убедил пятерых жителей Мурманской области оформить на себя кредиты и передать ему полученные таким образом денежные средства.
Получив деньги от знакомых, злоумышленник переставал выходить на связь и всячески избегал контактов с потерпевшими, а потом и вовсе переехал в другой регион.
В результате оперативно-следственных действий подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение. Потерпевшим причинён суммарный ущерб в размере четырёх с половиной миллионов рублей. В настоящее время дело передано в суд.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.