В Мурманской области мужчину осудят за крупное мошенничество

В Мурманской области перед судом предстанет мужчина 1971 года рождения, которого обвиняют в пяти эпизодах мошенничества.

Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемый, являясь директором и единственным учредителем фирмы, в течение двух лет под надуманным предлогом решения финансовых проблем своей организации, злоупотребляя доверием убедил пятерых жителей Мурманской области оформить на себя кредиты и передать ему полученные таким образом денежные средства.

Получив деньги от знакомых, злоумышленник переставал выходить на связь и всячески избегал контактов с потерпевшими, а потом и вовсе переехал в другой регион.

В результате оперативно-следственных действий подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение. Потерпевшим причинён суммарный ущерб в размере четырёх с половиной миллионов рублей. В настоящее время дело передано в суд.