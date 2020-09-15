В Магаданской области произошло крупное возгорание сухой травы, которое случилось из-за запуска фейерверка.
Как сообщают "Известия", пожар начался в воскресенье днём. Сильное задымление угрожало нарушить работу местного аэропорта, однако, изменение направления ветра позволило аэропорту продолжить работу в штатном режиме. Кроме того, существовала угроза возгорания жилых домов, однако огнеборцам удалось отвести огонь от жилого сектора.
Причину пожара установили благодаря видеокамерам, которые зафиксировали граждан, запускающих фейерверки.
В данный момент продолжают работу Авиалесоохрана, городской лесхоз, экстренные службы, задействована спецтехника.
Местный лесхоз сообщает, что площадь возгорания составляет 50 гектар. Отмечается, что опасности для населённых пунктов нет, тушение пожара продолжается.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.