В Магаданской области из-за фейерверка чуть не сгорели жилые дома

В Магаданской области произошло крупное возгорание сухой травы, которое случилось из-за запуска фейерверка.

Как сообщают "Известия", пожар начался в воскресенье днём. Сильное задымление угрожало нарушить работу местного аэропорта, однако, изменение направления ветра позволило аэропорту продолжить работу в штатном режиме. Кроме того, существовала угроза возгорания жилых домов, однако огнеборцам удалось отвести огонь от жилого сектора.

Причину пожара установили благодаря видеокамерам, которые зафиксировали граждан, запускающих фейерверки.

В данный момент продолжают работу Авиалесоохрана, городской лесхоз, экстренные службы, задействована спецтехника.

Местный лесхоз сообщает, что площадь возгорания составляет 50 гектар. Отмечается, что опасности для населённых пунктов нет, тушение пожара продолжается.