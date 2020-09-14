В Ставрополье расследуют дело о кражах оборудования с дорожной техники

Следователи Управления МВД расследуют дело о краже электронных пультов управления с дорожной техники, которая задействована в ремонте дорог региона.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое братьев выслеживали места, где ведутся работы по строительству и ремонту дорожного полотна, затем ночью подъезжали на автомобиле, демонтировали пульты управления асфальтоукладчиков и, забрав их с собой, скрывались.

После того, как подозреваемые были задержаны, они пояснили, что реализовывали пульты управления на одном из интернет-сервисов.

По предварительным подсчётам, ущерб от действий злоумышленников составил более трёх миллионов рублей.

В данный момент возбуждены шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство, подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям в других регионах.