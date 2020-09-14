Факт незаконного предпринимательства выявила полиция в Тверской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Тверской области, выявили факт незаконной предпринимательской деятельности, доход от которой составил особо крупный размер.

Как сообщает пресс-служба МВД, местная коммерческая организация развернула деятельность по размещению и утилизации твёрдых бытовых отходов на полигоне. Такая деятельность осуществлялась незаконно, кроме того, у организации отсутствовала лицензия на осуществление такой деятельности.

Следствие считает, что таким образом организация заработала более 10 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.

По данному факту следователем Межрайонного Отдела МВД "Ржевский" возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.