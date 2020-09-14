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Омские полицейские задержали интернет-мошенника

Омские полицейские, совместно с коллегами из Новосибирска задержали подозреваемого, которого обвиняют в мошенничестве с использованием электронных платежных средств.

Омские полицейские задержали интернет-мошенника

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник создавал сайты несуществующих кредитных организаций. Посетители сайта отправляли запрос на оформление кредита, после чего им перезванивал мужчина, который представлялся сотрудником банка. Он сообщал, что выгодный процент по кредиту возможно получить только при условии оплаты страховки и комиссии. Как только заёмщик перечислял деньги, лже-банковский работник переставал выходить на связь.

Оперативники выяснили, что преступник обналичивал средства в Новосибирской области, там же и администрировал сайты. Его задержали в Новосибирске на съемной квартире. В ходе обыска правоохранители изъяли 12 банковских карт, 40 мобильных телефонов и незарегистрированный травматический пистолет "Оса" и патроны к нему.

В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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