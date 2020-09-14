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В Калуге торгового представителя подозревают в присвоении денег

Калужские следователи завершили расследование дела о присвоении денежных средств одной из местных компаний.

В Калуге торгового представителя подозревают в присвоении денег

Как сообщает пресс-служба МВД, в одном из акционерных обществ города проходила ревизия, которая выявила существенную недостачу. Представители компании обратились в правоохранительные органы, чтобы выявить виновных в пропаже денег.

В результате оперативно-следственных мероприятий, правоохранители заинтересовались торговым представителем данной организации.

Выяснилось, что исполняя свои служебные обязанности, мужчина получал от клиентов денежные средства, которые должен был сдавать в организацию, либо самоинкассировать на расчётный счёт фирмы, предоставляя в бухгалтерию всю необходимую отчетность.

Следствие установило, что подозреваемый фальсифицировал отчётные документы и таким образом присваивал себе часть денег, получаемых от клиентов. Всего полицейские выявили более двадцати подобных эпизодов на сумму 270 тысяч рублей.

 

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