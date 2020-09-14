На Сахалине осудят злоумышленника, который украл деньги совхоза

Следственный отдел Корсаковского Отдела внутренних дел завершил расследование в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже со взломом.

По версии следствия, летом этого года мужчина трудоустроился в один из местных совхозов. Однако, карьера у молодого человека не сложилась: не проработав и месяца он был уволен, а придя за расчетом в бухгалтерию приметил сейф, в котором хранились важные документы и деньги предприятия.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина выяснил, что здание, в котором находится бухгалтерия не оборудовано камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Кроме того, он заранее продумал маршрут отхода — по старой просёлочной дороге, которая практически не используется.

Дождавшись наступления ночи, злоумышленник проник в здание, взломал замки, похитил сейф, после чего погрузил его в автомобиль и скрылся. Решив, что уже достаточно удалился от места преступления, за городом преступник вскрыл сейф, из которого забрал 260 тысяч рублей, а остальное содержимое хранилища выбросил.

Следователи собрали достаточно доказательств виновности подозреваемого, теперь его ждет суд.