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Подмосковные полицейские после ликвидации пожара нашли нарколабораторию

После ликвидации пожара в одном из частных домов в Подмосковье, сотрудники экстренных служб обнаружили растения, внешне похожие на коноплю. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Правоохранители опросили ранее судимого жителя столицы, который пояснил, что создал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений. Для этого он приобрёл специальное оборудование, семена и удобрения.

Как отмечает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, правоохранители изъяли у мужчины 25 горшков с коноплёй и пакет марихуаны.

Уголовное дело возбудили по двум статьям, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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