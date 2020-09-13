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Нападение на соратника Навального оказалось подтасовкой ради хайпа

Под занавес минувшей недели сторонники Алексей Навального устроили шумиху вокруг "нападения на липецкого лидера оппозиции" Александра Наумова.

Нападение на соратника Навального оказалось подтасовкой ради хайпа

По соцсетям полетели массово растиражированные посты о том, что кандидата в гордуму "власти" совершили "злодейское нападение", что Наумов "жестоко избит" и, конечно, "не сдаётся".

Но самая поверхностная проверка показала: политикой в деле даже не пахнет. А пострадал Наумов исключительно на почве любви.

Оказывается, член навальновского штаба банально не поделил женщину с неким Сергеем Гордеевым - личностью,хорошо известной в городе своим криминальным мировоззрением.

Дама сердца Науменко, будучи значительно старше "борца с режимом" приглянулась и судимому Гордееву, который популярно объяснил кандидату в депутаты, что если он не переуступит ему даму, то пожалеет. А когда соперник намёков не понял, объяснил доступнее.

Чему Науменко неожиданно оказался весьма рад, посчитав, что это его звёздный час, что теперь он - никому не известный "активист" - встанет в один ряд с самим Навальным, если представить избиение как месть за политическую деятельность.

Сказано - сделано.

Помог ли дешевый хайп пройти на выборах в городскую думу, пока не известно. Голоса ещё считают.

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