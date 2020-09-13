Под занавес минувшей недели сторонники Алексей Навального устроили шумиху вокруг "нападения на липецкого лидера оппозиции" Александра Наумова.
По соцсетям полетели массово растиражированные посты о том, что кандидата в гордуму "власти" совершили "злодейское нападение", что Наумов "жестоко избит" и, конечно, "не сдаётся".
Но самая поверхностная проверка показала: политикой в деле даже не пахнет. А пострадал Наумов исключительно на почве любви.
Оказывается, член навальновского штаба банально не поделил женщину с неким Сергеем Гордеевым - личностью,хорошо известной в городе своим криминальным мировоззрением.
Дама сердца Науменко, будучи значительно старше "борца с режимом" приглянулась и судимому Гордееву, который популярно объяснил кандидату в депутаты, что если он не переуступит ему даму, то пожалеет. А когда соперник намёков не понял, объяснил доступнее.
Чему Науменко неожиданно оказался весьма рад, посчитав, что это его звёздный час, что теперь он - никому не известный "активист" - встанет в один ряд с самим Навальным, если представить избиение как месть за политическую деятельность.
Сказано - сделано.
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