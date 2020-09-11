Пожарный убил родственников, которые рассказали супруге о его измене

Сотрудник новгородской пожарной охраны расстрелял своих родственников за то, что они сообщили о его измене супруге.

Тела 70-летней женщины и ее супруга были обнаружены в одном из частных домов деревни Речки. Через некоторое время правоохранителям удалось задержать преступника, который позже признал свою вину.

Как сообщает gazeta. ru, подозреваемый и его супруга уже много лет не жили вместе, однако, не разводились и встречались при необходимости, в основном, когда нужно было вывести пожарного из очередного запоя. Женщина приезжала в деревню, помогала супругу, а потом вновь уезжала в город.

Также за мужчиной присматривали его родственники — двоюродная сестра и ее супруг, которые поддерживали связь с женой преступника. В ходе одного из телефонных разговоров сестра мужчины сообщила его жене, что у мужчины появилась молодая девушка, с которой у него отношения. Тогда жена устроила скандал сотруднику пожарной охраны.

После таких переживаний мужчина снова ушел в запой. В один из дней, находясь в состоянии опьянения, он решил отомстить родственникам. Придя к ним в дом, он расстрелял их из ружья. После содеянного мужчина сразу позвонил жене и признался в преступлении. Уже утром он был задержан.