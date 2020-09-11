В Ставрополье ликвидировали подпольные оружейные мастерские

Сотрудники Уголовного розыска Управления МВД по городу Ставрополю совместно с региональными подразделениями ФСБ и Росгвардии пресекли деятельность мастерских по производству оружия.

Правоохранители установили, что владелец цеха по изготовлению надгробий и его приятель — гражданин одной из республик ближнего зарубежья, — организовали в своих домах подпольные мастерские по незаконному производству оружия.

Во время обысков в домовладениях подозреваемых были обнаружены девять единиц оружия, отдельные составные части оружия и более 40 килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, были изъяты патроны к снайперской винтовке Драгунова (СВД), а также к пулеметам различных конструкций. В домах подозреваемых нашли и заготовки для производства разных типов оружия.

Как сообщает пресс-служба МВД, на данный момент расследование продолжается, возбуждены дела по трём статьям Уголовного кодекса.