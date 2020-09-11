В Калининградской области завели 18 уголовных дел на менеджера банка

В Калининградской области правоохранители возбудили 18 уголовных дел в отношении менеджера одного из банков. Его подозревают в кражах средств с банковских счетов и неправомерного доступа к банковской информации.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник, используя служебное положение, получал информацию о счетах клиентов банка, оформлял на них банковские карты, после чего переводил с их счетов деньги на карты, а затем обналичивал их в банкоматах. Так преступник действовал в течение полугода, а в жертвы себе выбирал преимущественно пожилых граждан.

Таким образом преступник причинил суммарный ущерб в размере трех миллионов рублей. Правоохранители отмечают, что существенную помощь в проведении оперативно-следственных действий оказали сотрудники службы безопасности банка, в котором работал подозреваемый в преступлениях менеджер.