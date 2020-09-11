На Алтае сотрудница полиции сбила девятилетнего ребёнка

В районном центре Усть-Кан Республики Алтай сотрудница полиции, будучи за рулём авто, сбила девятилетнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Девушка двигалась на автомобиле Toyota Corona Premio, который принадлежит её супругу.

Как сообщает портал "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, за рулём автомобиля находилась сотрудница Усть-Канского районного отдела МВД. В момент ДТП сотрудница полиции находилась при исполнении, она была в форменной одежде и ехала в отдел полиции, в котором несёт службу. Отмечено, что во время инцидента несовершеннолетний перебегал дорогу, а девушка была трезва.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в местную больницу. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудницы полиции.