Погибшую в Италии модель из России заподозрили в шпионаже

35-летняя российская модель Галина Федорова утонула в минувшую субботу в районе острова Сардиния. Итальянская полиция проверяет версию о том, что несчастный случай произошёл из-за попытки шпионажа.

Как случилась трагедия

Модель со своим другом — фотографом, отдыхая в Италии, отправились на прогулку на надувной лодке. Когда они решили искупаться, лодка перевернулась. Береговая охрана спасла мужчину, а помочь Фёдоровой не смогла.

Полиция подозревает неладное

Как сегодня пишет издание Sun со ссылкой на источник в итальянской полиции, прокуратура города Кальяри не считает произошедшее "случайным несчастным случаем":

"Заместитель прокурора города Кальяри распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, чтобы подтвердить рассказ выжившего фотографа. Речь идет о фотоаппаратах, телефонах и дроне. У правоохранителей есть основание подозревать, что модельная съёмка, которую проводили русские туристы, могла быть прикрытием для шпионской миссии", — пишет Sun.

Подозрения основаны на том, что место гибели Фёдоровой "рядом с одной из ключевых в Средиземном море военных баз НАТО".