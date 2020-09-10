В Петербурге на машиниста крана упал вагон

На строительной площадке в Санкт-Петербурге на машиниста крана-манипулятора упал вагон.

Инцидент произошел 10 сентября на Кондратьевском проспекте Петербурга. Один из вагонов, находившихся на площадке, перевернулся и придавил рабочего. Как сообщают "Известия", возможной причиной произошедшего мог стать перегруз.

В петербуржском Управлении МЧС сообщили, что во время погрузочных работ по транспортировке бытовки, кран опрокинулся на бок. Свидетели произошедшего считают, что опрокидывание могло произойти из-за сильного ветра.

Для спасения мужчины была привлечена спецтехника и гидравлический инструмент. После того как машиниста крана удалось извлечь, он был экстренно госпитализирован.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.