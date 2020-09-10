Мошенники получали страховку за ДТП, которых не было

В столице банда мошенников незаконным путем получила компенсации от страховых компаний за 25 случаев ДТП якобы со смертельным исходом. Еще в восьми случаях злоумышленники получили выплаты за "тяжкие ранения" при авариях.

Ущерб от действий аферистов составил почти 15 миллионов рублей. Как сообщают "Известия", на данный момент возбуждено 33 уголовных дела в отношении указанной преступной группы.

В банду входили пять человек, они изготавливали поддельные документы, банковские карты и таким образом получали выплаты. Задержать членов группировки удалось в июле текущего года.

Злоумышленники обращались в "Российский союз автостраховщиков", куда передавали поддельные документы для оформления выплат. После чего деньги поступали на якобы счета родственников погибших, а мошенники их обналичивали.

Следственные органы проверяют преступную группу на причастность к другим аналогичным эпизодам мошенничества.