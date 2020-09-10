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Мошенники получали страховку за ДТП, которых не было

В столице банда мошенников незаконным путем получила компенсации от страховых компаний за 25 случаев ДТП якобы со смертельным исходом. Еще в восьми случаях злоумышленники получили выплаты за "тяжкие ранения" при авариях.

Мошенники получали страховку за ДТП, которых не было

Ущерб от действий аферистов составил почти 15 миллионов рублей. Как сообщают "Известия", на данный момент возбуждено 33 уголовных дела в отношении указанной преступной группы.

В банду входили пять человек, они изготавливали поддельные документы, банковские карты и таким образом получали выплаты. Задержать членов группировки удалось в июле текущего года.

Злоумышленники обращались в "Российский союз автостраховщиков", куда передавали поддельные документы для оформления выплат. После чего деньги поступали на якобы счета родственников погибших, а мошенники их обналичивали.

Следственные органы проверяют преступную группу на причастность к другим аналогичным эпизодам мошенничества.

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