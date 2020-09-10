Платные обеды в школе Рязанской области заинтересовали прокуратуру

В Рязанских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ области взимается плата за питание учеников начальных классов. На странице губернатора Рязанской области появился комментарий о том, что родителям учеников раздали договоры на долевую оплату питания школьников.

В региональном управлении образования и молодежной политики пояснили, что договоры будут уничтожены до конца текущей недели.

Как сообщает ТАСС, прокуратура проверяет, имеют ли место указанные факты, поскольку с 1 сентября ученикам начальных классов государством гарантированно бесплатное питание.

Решение сделать питание для учащихся начальных классов бесплатным было принято президентом и озвучено в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Соответствующий закон был подписан главой государства в марте текущего года.