На Алтае двух главврачей региональной больницы осудили за взятки

В Республике Алтай суд вынес приговор в отношении двух бывших главврачей республиканской больницы, которых признали виновными в получении взяток.

Как сообщает портал "Новости Горного Алтая", с января 2016 года по март 2018-го главный врач республиканской больницы Фёдор Рау, совместно со своим заместителем Сергеем Близнюком получили 865 тысяч рублей в качестве взяток от одного из юрлиц за обеспечение участия последнего в аукционах по закупке медицинского оборудования и медикаментов.

Спустя некоторое время на должность главврача медучреждения был назначен Близнюк, который получил от того же юрлица взятку в размере 900 тысяч рублей.

Суд назначил наказание Рау в виде 7,5 лет лишения свободы и штрафа в 4,325 миллиона рублей. Сергея Близнюка приговорили к 8,5 годам заключения и штрафу в пять миллионов рублей. Им обоим запрещено занимать определённые должности в течение пяти лет.

Бывших руководителей медучреждения взяли под стражу в зале суда. На данный момент приговор в законную силу не вступил, осужденные могут его обжаловать.