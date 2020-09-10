Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве жены и пятилетнего ребенка

Следственное управление Волгоградской области сообщило об аресте местного жителя, которого обвиняют в убийстве супруги и её пятилетней дочери.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время следственные органы предъявят мужчине официальное обвинение.

Супруги вступили в законный брак 21 августа, но семейное счастье длилось недолго. В один из дней между молодожёнами возник бытовой конфликт, одной из причин которого стало алкогольное опьянение подозреваемого. После чего, мужчина убил супругу и ее дочь, а позже поджёг дом.

Когда мужчина пришел в себя и осознал содеянное, он попытался сбежать и таким образом и избежать ответственности, однако вскоре был арестован.

По информации следственных органов, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.