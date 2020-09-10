Из-за знакомства в интернете женщина потеряла более миллиона рублей

В московскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница.

Она пояснила, что познакомилась в интернете с молодым человеком, который представился гражданином США. Новый знакомый попросил женщину оплатить посылку, в которой находятся деньги и документы, отправленные им из Америки. Мужчина пояснил, что посылку доставит курьер.

Некоторое время спустя женщине позвонил молодой человек, который представился курьером и попросил её оплатить таможенную пошлину, которая, с его слов, составляла почти 1,2 миллиона рублей. Со слов "курьера" после оплаты пошлины посылку доставят по адресу женщины.

Rambler.ru поясняет, что как только москвичка оплатила посылку, и курьер, и её знакомый "иностранец" перестали выходить на связь, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

На сегодняшний день правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.