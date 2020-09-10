Жительница Красноярского края сожгла 11 автомобилей в Сочи

Жительница Красноярского края, находясь в Сочи, подожгла 11 автомобилей местных жителей.

Как сообщает rambler.ru со ссылкой на Управление МВД по Краснодарскому краю, женщина бросала в автомобили бутылки с зажигательной смесью. Таким образом, задержанная причинила суммарный ущерб владельцам авто в размере почти двух миллионов рублей.

Причастность женщины к преступлениям удалось выявить благодаря обращению в полицию местного жителя. Он сообщил, что неизвестное лицо совершило поджог его авто. Правоохранители опросили свидетелей и изучили записи с камер наблюдения, благодаря чему вышли на след подозреваемой, которую позже задержали на одной из улиц города. Она совершала поджоги, разбив боковое стекло и забрасывая бутылку с зажигательной смесью в салон автомобиля.

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.