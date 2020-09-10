В Прикамье медведь пришёл к туристам в гости

В Пермском крае у туристов произошла неожиданная встреча. На туристическую стоянку вышел молодой бурый медведь, который совсем не боялся людей. Вреда людям он не причинил, но съестные запасы слопал.

"Приехали мы из Кудымкара на Ветлан в субботу ночью в два часа ночи, — рассказал очевидец мишкиного озорства. — Перекусив, оставили еду на столе около машины, в которой ночевали. Утром увидел медведя, который уже съел всю вареную картошку и начал открывать другие контейнеры. Он ходил возле нас около часа, затем ушёл к другим местам с людьми. Медведь не агрессивный, видимо, прикормленный уже."

О похожих случаях рассказывают и другие туристы. Например, однажды медведь сильно повредил палатку.