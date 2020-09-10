В Пермском крае у туристов произошла неожиданная встреча. На туристическую стоянку вышел молодой бурый медведь, который совсем не боялся людей. Вреда людям он не причинил, но съестные запасы слопал.
"Приехали мы из Кудымкара на Ветлан в субботу ночью в два часа ночи, — рассказал очевидец мишкиного озорства. — Перекусив, оставили еду на столе около машины, в которой ночевали. Утром увидел медведя, который уже съел всю вареную картошку и начал открывать другие контейнеры. Он ходил возле нас около часа, затем ушёл к другим местам с людьми. Медведь не агрессивный, видимо, прикормленный уже."
О похожих случаях рассказывают и другие туристы. Например, однажды медведь сильно повредил палатку.
"Мы с мужем поехали в выходные на Ветлан, — рассказала жительница Березников. — У подножья горы было много туристов. Вдруг все стали кричать. Мы увидели медведя. Он стоял и не убегал, несмотря на крики. Потом целенаправленно направился к одной из палаток и начал ее рвать. Чья она была, не знаю, мы с мужем поспешили уйти."
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