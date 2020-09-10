Бонни и Клайд по-русски: несколько лет грабили и скрывались

Несколько лет подряд русские Бонни и Клайд, ка их уже успели прозвать, грабили людей. И при этом сами оставались неуловимыми. Но недавно правоохранительным органам повезло, и они смогли поймать преступников. Правда, ненадолго. Эти двое вскоре умудрились сбежать. И сейчас они во всероссийском розыске.