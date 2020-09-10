Несколько лет подряд русские Бонни и Клайд, ка их уже успели прозвать, грабили людей. И при этом сами оставались неуловимыми. Но недавно правоохранительным органам повезло, и они смогли поймать преступников. Правда, ненадолго. Эти двое вскоре умудрились сбежать. И сейчас они во всероссийском розыске.
"Ориентировку на беглецов направили в другие регионы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Прежде всего в Красноярский край и Бурятию. Не исключено, что преступники могут находиться в садоводствах под Иркутском, Ангарском или Усольском районе. Просим дачников, автомобилистов и дальнобойщиков проявлять бдительность."
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