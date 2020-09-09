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После оглашения приговора 8 сентября актера Михаила Ефремова увезли в СИЗО. Там он будет находиться на 14-дневном карантине.
По словам представителей исправительного учреждения, артист уже получил первую передачу.
На второй день заключения Ефремову передали чай, сахар и сигареты. Представитель СИЗО сообщил, что артист находится в хороших условиях.
В первый вечер он вместе двумя сокамерниками смотрели футбольный матч. На завтра он ел овсяную кашу, а на ужин картошку с селёдкой.
Напомним, что Ефремова приговорили в 8 годам колонии общего режима.
Его адвокат Эльман Пашаев собирается оспорить решение суда. Он заявил, что подаст апелляцию, чтобы добиться смягчения наказания для своего клиента.
Также актера поддерживают коллеги и друзья Ефремова — Иван Охлобыстин, Никита Джигурда, Гарик Сукачёв. Они считают, что актёр невиновен и обращаются к суду с просьбой пересмотреть решение.
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