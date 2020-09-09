Житель Мурманской области хранил дома мины, гранаты и 1500 патронов

Оперативным работникам Мурманского Управления МВД поступила информация, что один из местных жителей хранит у себя дома арсенал оружия.

Как отмечает пресс-служба МВД, при осмотре квартиры 48-летнего мужчины были обнаружены два револьвера, пистолет системы "Браунинг", а так же отдельные части оружия и боеприпасы.

После такой находки оперативники решили осмотреть гараж и еще одну квартиру, принадлежащие все тому же гражданину. Там правоохранители обнаружили выстрелы от РПГ, гранаты, предметы, напоминающие мины, составные части оружия и патроны различных калибров.

Отмечается, что подозреваемый ранее не был судим. Он был задержан и доставлен в отделение полиции, а изъятые у него оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Мужчина пояснил, что хранил оружие исключительно с целью коллекционирования, а обнаруженный у него арсенал собирал в течение многих лет.

В отношении "коллекционера" возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет колонии. В данный момент в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.