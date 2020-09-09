Задержан киллер, готовивший покушение на губернатора Курганской области

В Курганской области правоохранители провели операцию по задержанию мужчины, готовившего покушение на местного губернатора Вадима Шумкова. При задержании у киллера обнаружили автомат Калашникова и патроны к нему, а так же пистолет с патронами.

Как сообщает lenta. ru, подозреваемый вел слежку за губернатором, следил за автомобилями, на которых передвигался Шумков, составлял список посещаемых им объектов.

Помимо этого, издание, со ссылкой на Znak. com, упоминает, что после задержания подозреваемого делом стали интересоваться структуры, связанные с одной из крупных корпораций региона.

Шумков был избран губернатором Курганской области в сентябре прошлого года, а ранее исполнял обязанности руководителя региона. До этого был вице-губернатором Тюменской области.