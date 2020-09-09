Экс-губернатор Сахалина Хорошавин не понимает, в чём его обвиняют

На заседании Южно-Сахалинского городского суда Хорошавин потребовал, чтобы ему подробно разъяснили обвинительное заключение, и только тогда он примет решение, признавать вину или нет.

Бывший губернатор заявил, что ему нужна конкретика по каждому пункту обвинения. Ольга Артюхова, адвокат обвиняемого, также поддерживает его позицию. По её мнению, невозможно выразить отношение к обвинительному заключению, пока оно подробно не разъяснено.

Как сообщает rambler.ru, бывший заместитель Александра Хорошавина, Алексей Лескин, который также проходит по этому делу, своё мнение об обвинении уже составил. Он отрицает свою вину и считает обвинение надуманным.

Следствие полагает, что Хорошавин в составе преступной группы причастен к получению взяток от граждан, изъявивших желание участвовать в выборах депутатов местной думы. С мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, таким образом Хорошавин с подельниками получили более 100 миллионов рублей.

Два года назад упомянутый суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. На данный момент одному из фигурантов дела вынесен условный приговор ввиду его сотрудничества со следствием, ещё двое находятся в международном розыске.