В Подмосковье горят павильоны "Главкино"

В Подмосковье на Новорижском шоссе загорелись павильоны с декорациями компании "Главкино", занимающейся производством кинофильмов и телеконтента.
Компания принадлежит гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и режиссёру Фёдору Бондарчуку.
По данным МЧС, огонь охватил 800 кв. метров. Очаг возгорания возник "на воздухе". На момент публикации он локализован. Сведений о пострадавших пока нет.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?