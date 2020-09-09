В Подмосковье горят павильоны "Главкино"

В Подмосковье на Новорижском шоссе загорелись павильоны с декорациями компании "Главкино", занимающейся производством кинофильмов и телеконтента.

Компания принадлежит гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и режиссёру Фёдору Бондарчуку.

По данным МЧС, огонь охватил 800 кв. метров. Очаг возгорания возник "на воздухе". На момент публикации он локализован. Сведений о пострадавших пока нет.