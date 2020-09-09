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В Подмосковье горят павильоны "Главкино"

Происшествия

В Подмосковье на Новорижском шоссе загорелись павильоны с декорациями компании "Главкино", занимающейся производством кинофильмов и телеконтента.

Компания принадлежит гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и режиссёру Фёдору Бондарчуку.

По данным МЧС, огонь охватил 800 кв. метров. Очаг возгорания возник "на воздухе". На момент публикации он локализован. Сведений о пострадавших пока нет.

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