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В Москве взят под стражу таксист, отравивший пассажира

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Таксиста из Москвы Рахмана Сулейманова накануне задержали по подозрению в отравлении, повлекшем смерть потерпевшего.

В Москве взят под стражу таксист, отравивший пассажира

Как сообщает "Российская газета", следствие заинтересовалось водителем, когда проводилась проверка обстоятельств смерти молодого человека, тело которого было обнаружено на Измайловском шоссе два года назад. Согласно выводам экспертизы, потерпевшего напоили психотропным веществом, после чего у него были похищены все ценности, а сам мужчина был оставлен на трассе.

Преступление долго не удавалось раскрыть, однако следователям все же удалось воссоздать картину случившегося и подозрение пало на Сулейманова. Как отмечают сотрудники следственных органов, таксист долгое время скрывался от правосудия благодаря скрытым регистрационным номерам своего авто.

На сегодняшний день правоохранители располагают данными о причастности Сулейманова к целому ряду аналогичных преступлений, однако жертвы отравителя по неизвестным причинам в полицию не обращались. Сейчас проводится проверка на причастность таксиста-отравителя к другим аналогичным эпизодам.

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