В горах Крыма ищут пропавшую группу туристов, среди которых 8 детей

Почти сутки в Крыму спасатели ищут пропавшую в горах туристическую группу из 11 человек, среди которых восемь подростков от 9 до 16 лет.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, группа 6 сентября вышла из посёлка Эсто-Садка.
"Известно, что они направились в горно-лесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне "Розы Хутора" и до сих пор не вернулись. Связи с ними нет практически сразу после выхода из посёлка", — говорится в сообщении.
На момент публикации материала известно, что спасатели проверили берег озера и маршруты склона. Сегодня к поисковикам присоединятся вертолёт и конно-кинологический патруль.
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