Ближе, чем думали: в Ставрополье нашли пропавшего ребёнка

Ставропольский край на днях облетела жуткая новость — пропал ребёнок. На поиски девочки были брошены все силы. А территория поиска всё расширялась. Однако результатов это не принесло. Тогда стали задумываться о худшем.
Сегодня девочку нашли в горах, причём от родного дома её отделяло менее километра.
"Пастух нашёл на горе, не доезжая до пруда. Пошли коров провожать и там нашли", — рассказывает жительница села, откуда пропала девочка.
Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.