Ближе, чем думали: в Ставрополье нашли пропавшего ребёнка

Ставропольский край на днях облетела жуткая новость — пропал ребёнок. На поиски девочки были брошены все силы. А территория поиска всё расширялась. Однако результатов это не принесло. Тогда стали задумываться о худшем.

Сегодня девочку нашли в горах, причём от родного дома её отделяло менее километра.