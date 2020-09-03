Ефремов признался в смертельном ДТП

Вину в смертельном ДТП на Смоленской площади взял на себя актёр Михаил Ефремов. Он сделал признательное заявление.

Своё решение подозреваемый озвучил на заседании суда.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", — заявил артист.

Напомним, что трагедия произошла 8 июня. Нетрезвый артист сел за руль, не справился с управлением и протаранил автомобиль, в котором находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

В крови актёра нашли не только алкоголь, но и наркотики. На допросах он не смог вспомнить детали произошедшего. Он принёс извинения родственникам погибшего, предложил материальную помощь, от которой они отказались.

Слушания по делу стартовали в августе. Всё это время Ефремов отказывался принимать на себя вину. Звучали версии, что в момент ДТП за рулём был другой человек, однако их опровергли несколько свидетелей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сам Ефремов предложил себя расстрелять. Такое наказание он выбрал себе за убийство человека. По законам России ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.