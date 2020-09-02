Скончалась актриса Ирина Печерникова

Поздно вечером в Москве скончалась актриса Ирина Печерникова.

О смерти главной героини картины "Доживем до понедельника" сообщил Вячеслав Шмыров,киновед и кинокритик.

По его словам, 74 - летняя Печерникова "долго болела". Причина смерти пока не установлена.

Свой сценический путь уроженка послевоенного Грозного начинала в знаменитом Ленкоме, потом служила в театре имени В.Маяковского. Большую же часть жизни провела,служа в Малом Академическом театре.

Печерникова, которую российские зрители знают и любят по роли в картине "Доживём до понедельника", много снималась в кино: "Два капитана", "Города и годы" - список лент с ее участием можно продолжать долго.