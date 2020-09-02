Поздно вечером в Москве скончалась актриса Ирина Печерникова.
О смерти главной героини картины "Доживем до понедельника" сообщил Вячеслав Шмыров,киновед и кинокритик.
По его словам, 74 - летняя Печерникова "долго болела". Причина смерти пока не установлена.
Свой сценический путь уроженка послевоенного Грозного начинала в знаменитом Ленкоме, потом служила в театре имени В.Маяковского. Большую же часть жизни провела,служа в Малом Академическом театре.
Печерникова, которую российские зрители знают и любят по роли в картине "Доживём до понедельника", много снималась в кино: "Два капитана", "Города и годы" - список лент с ее участием можно продолжать долго.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.