Пожар на 4 этаже махачкалинской многоэтажки унес жизни пятерых человек.
По данным МЧС Дагестана, горели 2 соседние квартиры. Общая площадь возгорания — 50 кв м.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, из здания были эвакуированы 17 человек. В тушении огня участвовали 63 спасателя и 18 машин. Им понадобилось 2 часа, чтобы ликвидировать пожар.
К сожалению, жертв избежать не удалось:
"В результате отравления продуктами горения погибла одна взрослая жительница дома и четверо детей. Среди них девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше", — отмечено в сообщении.
Сейчас на месте трагедии работают следователи. Им предстоит установить причину возгорания.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.