Смертельный пожар в Махачкале унес пять жизней: из них четверо - дети

Пожар на 4 этаже махачкалинской многоэтажки унес жизни пятерых человек.

По данным МЧС Дагестана, горели 2 соседние квартиры. Общая площадь возгорания — 50 кв м.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из здания были эвакуированы 17 человек. В тушении огня участвовали 63 спасателя и 18 машин. Им понадобилось 2 часа, чтобы ликвидировать пожар.

К сожалению, жертв избежать не удалось:

"В результате отравления продуктами горения погибла одна взрослая жительница дома и четверо детей. Среди них девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше", — отмечено в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Им предстоит установить причину возгорания.