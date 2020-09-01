Умер народный артист России Борис Клюев

В Москве ушел из жизни народный артист России Борис Клюев. Ему было 76 лет.

О смерти Клюева сообщила пресс-служба Малого театра, в котором он служил.

Широкому зрителю артист хорошо знаком по своим ярким и запоминающимся киноролям - он сыграл в более чем 70 фильмах.

Но, пожалуй, самыми любимыми в народе были граф Рошфор в "Трех мушкетерах" и Николай Петрович Воронин в ситкоме "Воронины".

Прощание с артистом пройдет в Малом театре. Его дата пока не назначена.