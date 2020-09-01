Умер народный артист России Борис Клюев

В Москве ушел из жизни народный артист России Борис Клюев. Ему было 76 лет.
О смерти Клюева сообщила пресс-служба Малого театра, в котором он служил.
Широкому зрителю артист хорошо знаком по своим ярким и запоминающимся киноролям - он сыграл в более чем 70 фильмах.
Но, пожалуй, самыми любимыми в народе были граф Рошфор в "Трех мушкетерах" и Николай Петрович Воронин в ситкоме "Воронины".
Прощание с артистом пройдет в Малом театре. Его дата пока не назначена.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.