В Дагестане врачи спасли женщину, в рот которой заползла змея

Врачи в Дагестане смогли извлечь из женщины змею, которая заползла в нее через рот во время сна. Длина рептилии - более метра.

РИА Новости опубликовало видеозапись, снятую в больнице. На ней запечатлен момент, когда змею достают.

Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея. Женщину спасли врачиhttps://t.co/yL39tQMKls pic.twitter.com/TjIHmv0Eci — РИА Новости (@rianru) August 30, 2020

Как сообщили в Минздраве республики, жительница села Леваши заснула под деревом, и змея заползла в ее приоткрытый рот. Извлечь рептилию самостоятельно ни пострадавшая, ни ее родственники не смогли. Это сделали в больнице.

Как сообщают врачи, здоровью пострадавшей ничто не угрожает.