Газовщики не нашли повреждений оборудования после взрыва в Москве

Утром в Москве на улице Кубинка произошёл взрыв в жилом доме, в результате чего возник пожар на этажах с третьего по пятый. Спасатели быстро потушили пламя, из огня были спасены 20 человек.

Число пострадавших составило пять человек. Двух госпитализировали в больницу, ещё трёх осматривают медики.

Это был не газ?

Очевидцы предполагают, что взорвалась газовая колонка, которая была установлена в квартире в пятиэтажке. Кухонная утварь разбросана по всему двору.

Вместе с тем, специалисты газовой службы не нашли повреждений оборудования после визуального осмотра. Точные причины взрыва предстоит установить.