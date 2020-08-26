Утром в Москве на улице Кубинка произошёл взрыв в жилом доме, в результате чего возник пожар на этажах с третьего по пятый. Спасатели быстро потушили пламя, из огня были спасены 20 человек.
Число пострадавших составило пять человек. Двух госпитализировали в больницу, ещё трёх осматривают медики.
Очевидцы предполагают, что взорвалась газовая колонка, которая была установлена в квартире в пятиэтажке. Кухонная утварь разбросана по всему двору.
Вместе с тем, специалисты газовой службы не нашли повреждений оборудования после визуального осмотра. Точные причины взрыва предстоит установить.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.