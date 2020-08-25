В Евпатории задержан 47-летний житель Люберцев, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки в детском лагере. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.
19 августа мужчина, работавший педагогом-организатором детского лагеря, зашёл в комнату девочек и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила и пожаловалась маме, которая написала заявление в полицию.
Мужчины пытался выехать из Евпатории, но был остановлен на автовокзале. Ранее он отбывал наказание за преступление финансового характера.
"По ходатайству следствия подозреваемый был арестован судом, назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Следователи проверят основания для трудоустройства и нахождения подозреваемого в детском учреждении", — говорится в сообщении СК.
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