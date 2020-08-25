В Крыму задержан педофил, работавший в детском лагере

В Евпатории задержан 47-летний житель Люберцев, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки в детском лагере. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.

19 августа мужчина, работавший педагогом-организатором детского лагеря, зашёл в комнату девочек и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила и пожаловалась маме, которая написала заявление в полицию.

Мужчины пытался выехать из Евпатории, но был остановлен на автовокзале. Ранее он отбывал наказание за преступление финансового характера.