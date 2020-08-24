Осторожно: вакцину от коронавируса в интернет "продают" мошенники

Учитывая ажиотаж вокруг коронавирусной вакцины, уже — хотя массовое производство еще не запущено — активизировались мошенники.

В Интернете довольно много объявлений о продаже российского препарата Спутник V.

С предупреждением выступил Алексей Кузнецов, помощник главы Минздрава:

"Все объявление о продаже коронавирусной вакцины — фейк и обман. Настоящий препарат пока ни купить, ни заказать нельзя".

Чиновник напомнил всем желающим сделать прививку: