Учитывая ажиотаж вокруг коронавирусной вакцины, уже — хотя массовое производство еще не запущено — активизировались мошенники.
В Интернете довольно много объявлений о продаже российского препарата Спутник V.
С предупреждением выступил Алексей Кузнецов, помощник главы Минздрава:
"Все объявление о продаже коронавирусной вакцины — фейк и обман. Настоящий препарат пока ни купить, ни заказать нельзя".
Чиновник напомнил всем желающим сделать прививку:
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.